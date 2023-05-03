11:15Транспорт
Хаб для зарядки электромобилей появится на западе Москвы
Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU
Специалисты построят хаб для зарядки электромобилей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров на западе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Хаб будет находиться по адресу улица Генерала Дорохова, владение 16, строение 45.
"Строительство такого инфраструктурного объекта, как хаб для зарядки электромобилей, – важный шаг для развития района и города в целом. Зарядные станции пользуются спросом среди жителей столицы, и в ближайшие годы их количество будет увеличиваться", – поделился Бочкарев.
Вместе с этим председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что по этому адресу сейчас находятся склады. Площадь земельного участка составляет 0,27 гектара.
Склады там занимают свыше 500 квадратных метров и будут демонтированы. Также специалисты планируют разместить на участке трансформаторную подстанцию.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что город упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Теперь участвовать в специальных торгах смогут в том числе арендаторы городских земельных участков.
Автопарки такси и каршеринга столицы могут перевести на электромобили
Читайте также