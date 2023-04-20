Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Москва упростила порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

До этого для установки подобной зарядки на земле требовалось участвовать в специальных торгах. Теперь такую возможность получили арендаторы городских земельных участков.

"Для этого достаточно обратиться в специальную межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с департаментом городского имущества. Образец заявления и список необходимых документов можно найти на портале mos.ru", – написал Собянин.

Градоначальник выразил уверенность, что подобная возможность найдет популярность у многих торгово-развлекательных комплексов, коммерческих паркингов, офисов, АЗС и иных организаций. По словам мэра, такие зарядные станции для электромобилей пользуются спросом.

В настоящее время в Москве размещено свыше 400 подобных станций для электромобилей и около 200 ультрабыстрых – для электробусов.

Ранее Собянин рассказал, что электромобиль с приводом компании "Приводная Техника" побил национальные рекорды скорости. Так, электрокар "Сарма" смог разогнаться с ходу до 135,869 километра в час. Отмечалось, что компания локализована в ОЭЗ "Технополис "Москва".

