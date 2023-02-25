Собянин рассказал о развитии сферы электромобилестроения в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве сегодня работает больше 40 предприятий, занятых в разработке и производстве электромобилей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"В 2022 году мы создали межотраслевой кластер отечественного электромобилестроения. Он уже объединил больше 40 научно-исследовательских и производственных предприятий", – написал мэр.

По его мнению, за электротранспортом будущее, поэтому спрос на комплектующие для него растет.

Так, столичные предприятия создают не только сами электромобили, но и сопутствующую микроэлектронику, зарядные станции. Например, компания Clean Power, производит аккумулятор. В прошлом году она продала втрое больше своей продукции, чем в 2021-м.

Ранее градоначальник сообщил, что столица в ближайшее время поставит российским регионам 3 тысячи автомобилей марки "Москвич" для такси и каршеринга. Всего в текущем году город произведет порядка 50 тысяч "Москвичей".



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