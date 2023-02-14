Собянин рассказал о поставке в регионы 3 тыс автомобилей "Москвич 3" для такси и каршеринг

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Три тысячи автомобилей марки "Москвич 3" поставят для такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, завод "Москвич" совместно с компанией "Яндекс" подписали соглашение на поставки автомобилей в 2023 году.

"В этом году "Москвич" планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч – с электродвигателем. Также у завода сформирована собственная дилерская сеть – 52 центра в 23 городах России", – отметил Собянин.

Градоначальник также уточнил, что теперь такси и каршеринг смогут быстрее обновлять парк и предоставлять услуги высокого уровня. Это стало возможно благодаря перезапуску производства на "Москвиче".

Уточняется, что порядка 30–40 тысяч автомобилей в год требуется для рынка Москвы. Так, столичный рынок перевозок такси установил рекорд в обслуживании 1,6 миллиона пассажиров в рабочий день в декабре 2022 года.

"Возрождение завода "Москвич" – большой вклад в развитие московского кластера электромобилестроения, что обеспечит создание около 40 тысяч рабочих мест", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что первые электромобили "Москвич 3е" поступили в салоны дилерской сети "Авилон".

По словам директора бренда "Авилон Москвич" Александра Савельева, стоимость автомобиля составляет 3 миллиона 500 тысяч рублей. К приобретению доступны машины красного, белого, голубого, серого и черного цветов.



Собянин: возрожденный завод "Москвич" будет поставлять по всей стране автомобили для такси

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