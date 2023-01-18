Первые электромобили "Москвич 3е" поставлены автодилеру "Рольф"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые электромобили "Москвич 3е" поставили в дилерский центр "Рольф Химки", сообщает ТАСС.

Продажи начнутся в ближайшее время. Кроме того, скоро стартуют поставки в "Рольф Центр" в Москве.

Электромобиль "Москвич 3е" будет стоить около 3,5 миллиона рублей. Директор по маркетингу дилерского центра "Петровский" Сергей Новосельский рассказывал, что отечественные автомобили поступят в продажу в январе 2023 года.

При этом он отмечал, что первые машины уже получены, поэтому посетители могут прийти и посмотреть на них.

Машины "Москвич" начали поступать в дилерские центры столицы

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