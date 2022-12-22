Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Власти Москвы рассматривают "Москвич 3" как машину для рабочих поездок, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ликсутов считает, что рынок сбыта будет точно обеспечен, так как основные продажи придутся на каршеринг, физлиц и корпоративный сегмент.

"У нашего Центра организации дорожного движения есть парконы с камерами на базе стареньких Hyundai Solaris, которым уже семь-восемь лет. Мы уже думаем над тем, чтобы поменять их на "Москвичи", поставить туда соответствующее оборудование. Многие мои знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер "Москвич" как машину для ежедневных рабочих поездок", – рассказал заммэра.

По его словам, учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке, кроссовер "Москвич" будет востребован.

Ликсутов заявил, что пока рано говорить о том, как будет выглядеть новая машина, какой будет компонентная база. Этот вопрос должен проработать завод "Москвич". Он добавил, что новая российская платформа электромобиля "Москвич" появится к 2025 году.

"Мы будем всячески заводу помогать, чтобы это произошло. Пока будем выпускать ту модель, что есть сейчас, но с постепенной локализацией производства. Это и штамповка, и сварка, и окраска, и производство некоторых других деталей", – сказал Ликсутов.

По словам Ликсутова, в конце 2023 года предполагается начать производство деталей на московской заводе "Альфа Автоматив Техноложиз" в Бирюлеве Западном.

Ранее сообщалось, что стоимость нового кроссовера "Москвич 3" будет начинаться от 1 миллиона 970 тысяч рублей, его продажей в Москве будут заниматься 11 дилерских центров. Кроссовер будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

"Цифра дня": 1 970 000 рублей

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