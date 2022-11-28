Завод "Москвич" планирует выпустить полностью отечественный автомобиль в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завод "Москвич" намерен выпустить полностью отечественный автомобиль в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что степень локализации производства будет увеличиваться максимально быстрыми темпами. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в настоящее время на производстве запустили серийную сборку, а уже в конце следующего года "Москвич" выйдет на объем локализации, который был у "Рено".

По его словам, на заводе будут выпускать часть деталей для кузова и закупать российскую резину.

"У нас есть поручение мэра, чтобы завод "Москвич" через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе. Мы над этой задачей вместе с "КамАЗом" работаем, и я уверен, что мы с ней справимся. 2025 год – целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше", – сказал Ликсутов.

В следующем году завод выпустит около 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пустят на обновление парка каршеринга в Москве и области, а также в других регионах.

Серийное производство автомобилей на заводе "Москвич" запустили 23 ноября. В торжественной церемонии в честь этого события приняли участие Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Первой моделью, выпущенной заводом, станет компактный кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Продажи автомобиля начнутся в декабре.



Автомобили "Москвич" обновят российский парк каршеринга в 2023 году

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