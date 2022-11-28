Серийное производство люксовых внедорожников началось в Татарстане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На заводе в Елабуге в Татарстане стартовало серийное производство отечественных внедорожников класса люкс Aurus Komendant. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-производителя.

"Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране, из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями", – говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения были полностью разработаны в РФ. Общая доля отечественных поставщиков при создании автомобиля составляет 70%.

На мероприятии по случаю запуска производства присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее Сергей Собянин и Денис Мантуров запустили в столице производство автомобилей на заводе "Москвич". Предприятие располагается на месте бывшего завода компании Renault.

В пресс-службе Минпромторга РФ уточнили, что первые продажи новых "Москвичей" начнутся в декабре 2022 года. Первой новой моделью станет компактный кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра.



Внедорожник Aurus Komendant презентовали в Москве

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