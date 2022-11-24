В Германии признали бесполезность санкций после запуска завода "Москвич"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Возобновление производства автомобилей "Москвич" свидетельствует о неэффективности санкций против России, указали читатели немецкой газеты Spiegel.

Так жители ФРГ прокомментировали новость о том, что старт продаж нового кроссовера в дилерской сети компании назначен уже на конец этого года.

"Очевидно, что санкции против РФ не достигают своей цели, а только укрепляют российскую экономику, перед которой ставятся последовательные и хорошо продуманные задачи", – написал пользователь с ником MrEchoBravo.

Другие читатели газеты отметили, что пока в России возрождают производство автомобилей, в Германии наблюдаются нехватка энергоносителей и дефицит бюджета.

Один из жителей ФРГ также рассказал, что ездил на "Москвиче" 20 лет. Он отметил надежность и простоту конструкции автомобиля, назвав ее прочной. Его поддержали другие читатели газеты, назвав "Москвич" культовой машиной.

"Я бы ничего не имел против машины, где лампочку поворотника можно сменить самому, не разбирая при этом полмашины", – написал Aquaris_2200.

23 ноября Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие в торжественной церемонии запуска серийного производства "Москвичей". Собирать машины будут на бывшем заводе Renault. В 2025 году планируется выпустить до 120 тысяч автомобилей.



"Мой район. Навигатор": запуск производства на автозаводе "Москвич"

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