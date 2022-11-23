Продажи нового кроссовера "Москвич" начнутся в декабре 2022 года

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Старт продаж нового кроссовера "Москвич" в дилерской сети компании назначен на декабрь текущего года, рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.



"Продажи нового городского кроссовера "Москвич" начнутся в дилерской сети "Москвич" в декабре 2022 года", – говорится в сообщении.

Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров поучаствовали в церемонии запуска серийного производства автомобилей "Москвич". Мероприятие прошло на бывшем заводе Renault.

По словам мэра, запуск производства стал историческим событием, так как многие утверждали, что отечественный автопром закончился. Собянин поздравил коллектив завода и присутствовавшего на церемонии генерального директора "Москвича" Дмитрия Пронина, а также поблагодарил за поддержку Дениса Мантурова и Владимира Путина.

После ухода французского бренда завод Renault переименовали в "Москвич". По словам Собянина, сначала на заводе будут выпускать классические автомобили с двигателем внутреннего сгорания, в будущем – электромобили.

Первым обладателем нового "Москвича" стал телеканал Москва 24. Собянин вручил ключи от автомобиля оператору.

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