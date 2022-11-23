Первым обладателем нового автомобиля "Москвич" стал телеканал Москва 24

Первым обладателем нового "Москвича" стал телеканал Москва 24. Сергей Собянин вручил ключи от автомобиля оператору телеканала.

"Будешь ездить, снимать город на первом "Москвиче", – обратился мэр к сотруднику.

Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие в торжественной церемонии запуска серийного производства автомобилей "Москвич" на бывшем заводе Renault в Москве.

Первой новой моделью стал компактный кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Старт продаж автомобиля в Москве намечен на декабрь, в регионах – на март 2023 года.

Всего до конца 2022 года завод выпустит 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей, а к 2024 году объемы производства увеличатся до 100 000 и 20 000 единиц соответственно.

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