11:59Общество
Первым обладателем нового автомобиля "Москвич" стал телеканал Москва 24
"Будешь ездить, снимать город на первом "Москвиче", – обратился мэр к сотруднику.
Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие в торжественной церемонии запуска серийного производства автомобилей "Москвич" на бывшем заводе Renault в Москве.
Первой новой моделью стал компактный кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Старт продаж автомобиля в Москве намечен на декабрь, в регионах – на март 2023 года.
Всего до конца 2022 года завод выпустит 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей, а к 2024 году объемы производства увеличатся до 100 000 и 20 000 единиц соответственно.
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