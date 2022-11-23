Собянин и Мантуров запустили производство на автозаводе "Москвич"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие в торжественной церемонии запуска серийного производства автомобилей "Москвич" на бывшем заводе Renault в Москве.

"Не прошло и шести месяцев – мы запускаем завод, который в свое время Renault оставило и ушло с российской площадки. Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом "Москвич", и это, конечно, историческое событие", – сказал мэр города.

Собянин поздравил коллектив завода и присутствовавшего на церемонии генерального директора "Москвича" Дмитрия Пронина, а также поблагодарил за поддержку Мантурова и Владимира Путина.

Первой новой моделью стал компактный кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Старт продаж автомобиля в Москве намечен на январь, в регионах – на март 2023 года.

"На первом этапе с ноября – декабря 2022 года автозавод приступит к крупноузловой сборке автомобилей "Москвич 3" и электромобилей с постепенным повышением доли локализации", – говорится в материалах пресс-службы "Москвича".

Всего до конца 2022 года завод выпустит 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей, а к 2024 году объемы производства увеличатся до 100 000 и 20 000 единиц соответственно.

Мантуров пояснил, что основной задачей завода на ближайшее время станет запуск мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков. Эту задачу "Москвич" должен выполнить до конца 2023 года. Тем не менее приоритетом для предприятия станет производство электроавтомобилей.

Отмечается, что к 2025 году на "Москвиче" планируют создать собственный электродвигатель, батарею и бортовое зарядное устройство которым будут оснащаться произведенные в столице автомобили. Ожидается, что к 2025 году производство электромобилей увеличится до 25 тысяч единиц.

Ранее Собянин заявлял, что завод "Москвич" будет запущен в декабре.

В начале июня после ухода французского бренда завод Renault переименовали в "Москвич". Собянин рассказал, что сначала на заводе будут выпускать классические автомобили с двигателем внутреннего сгорания, в будущем – электромобили.

В Минпромторге сообщили, что 100% акций "Renault Россия" перешли правительству Москвы, 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции сохранил ГК "Ростех".

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