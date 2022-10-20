Москва планирует запустить завод "Москвич" в декабре – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва планирует в декабре запустить завод "Москвич". Об этом заявил Сергей Собянин, общаясь с Михаилом Мишустиным в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России – 2022".

Мэр напомнил, что автотранспорт серьезно провалился в этом году. Несмотря на это, Собянин выразил надежду, что при помощи министерства промышленности завод запустят в конце года.

Он также заявил о желании, чтобы столица стала центром электромобилестроения, и подчеркнул, что для этого есть все компетенции.

В начале лета французский автомобильный завод Renault в столице переименовали в "Москвич". В июле завод впервые представил новый модельный ряд. Соответствующие изображения появились в Сети.

После этого правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта.

Выпуск машин на заводе может начаться уже до конца текущего года.



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