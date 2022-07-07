Опубликованы фотографии модельного ряда "Москвича"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Автомобильный завод "Москвич" впервые представил свой модельный ряд. Соответствующие фотографии появились в фотобанке агентства ТАСС.

"Примерный модельный ряд автомобилей на этапе сборочного производства на московском автомобильном заводе "Москвич", – следует из подписей под фотоснимками.

На заводе запланирован выпуск автомобилей С-класса, кроссоверов и электромобилей. При этом на фотографиях по внешнему виду можно распознать машины китайской компании JAC, среди которых кроссоверы JAC JS4 и JS7.

Ранее стало известно, что французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

После правительство Москвы и ПАО "КАМАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.

