Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе "Москвич"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич". Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы обязательно поддержим работу правительства Москвы и "КамАЗа" по организации производства автомобилей на заводе "Москвич", – заявил глава Минпромторга.
Мантуров добавил, что локализация производства компонентов транспортного средства может быть реализована за счет льготных займов по программе Фонда развития промышленности.
Еще одна субсидия – на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – может быть выплачена с целью разработки новой российской универсальной платформы.
Ранее стало известно, что французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.
После правительство Москвы и ПАО "КАМАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.
Москва и "КамАЗ" займутся производством современных легковых автомобилей
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