Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

Теперь автозавод ЗАО "Рено Россия" стал называться АО "Московский автомобильный завод "Москвич".

Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции сохранит ГК "Ростех".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на московском заводе Renault будут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили.

Он также пообещал постараться сохранить большую часть сотрудников завода.

