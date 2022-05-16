Автомобиль Renault Duster может производиться под брендом Lada – Минпромторг

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Автомобиль Renault Duster может производиться под брендом Lada, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, с компанией достигнута соответствующая договоренность. Автомобиль будет производиться на заводе в Тольятти.

Ранее сообщалось, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех". При этом Renault сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение следующих шести лет.

Сергей Собянин рассказал, что на московском заводе Renault будут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала начнут выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили. Он также пообещал постараться сохранить большую часть сотрудников завода.

