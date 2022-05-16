Эксперт положительно оценил идею по производству автомобилей под брендом "Москвич"

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков положительно оценил инициативу возобновить производство легковых автомобилей под брендом "Москвич".

"Идея мне симпатична. Почему бы и нет? Почему бы не выпускать автомобиль "Москвич", – приводит RT слова Кадакова.

Эксперт отметил, что разработать транспортное средство под данной маркой в РФ смогут "АвтоВАЗ" или "НАМИ", однако для этого необходимо много усилия и времени.

Ранее Сергей Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе "Рено" и возобновлении производства легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич".

По его словам, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет ПАО "КАМАЗ".

