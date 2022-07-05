Собянин допустил, что в Москве будут производить электромобили

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Фото: depositphotos/ChinaImages
Сергей Собянин допустил возможность производства электромобилей в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Градоначальник заявил, что в столице планируют стимулировать развитие электромобилей, а также развивать необходимую инфраструктуру в виде зарядных станций.
"Возможно, будем сами их (электромобили. – Прим. ред.) производить. Так что я уверен, что лет через пять-семь количество электромобилей в Москве будет уже такое приличное и дальше будет нарастать и нарастать", – заявил Собянин.
Мэр добавил, что планируется наращивать число электробусов. В течение пяти-шести лет в Москве будет преимущественно курсировать именно этот вид транспорта.
Ранее Собянин заявил, что до конца 2022 года в столице полностью восстановят производство и поставки продукции для машиностроения. При этом мэр Москвы указал на негативную роль санкций против РФ.
Собянин заявил, что власти не будут выпускать старые модели автомобиля "Москвич"
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