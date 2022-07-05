Собянин: до конца года компании транспортного машиностроения восстановят производство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производство и поставки продукции для машиностроения будут полностью восстановлены до конца 2022 года, заявил Сергей Собянин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.

"Считаю, что до конца года и производство вагонов для железной дороги, для пригородного сообщения, для метро, автобусов, электробусов и так далее будет уже работать на уже достаточно высоком уровне, практически не снижая уровня производства, которое было до санкций", – сказал он.

При этом будут и нарастающие проблемы, связанные с введенными против РФ санкциями. По словам мэра, они могут затронуть строительство, особенно коммерческое, автомобилестроение, металлургию и другие сферы.

Мэр столицы отметил важность сохранения уровня требований к качеству и своевременности поставляемой продукции во время реализации программ.

Ранее Собянин заявил, что обвала в торговле в РФ из-за санкций нет, в настоящее время, наоборот, идет повышательный тренд объема поступлений в бюджеты российских субъектов.

При этом, по словам градоначальника, бюджеты городов РФ, несмотря на существующие ограничения, исполняются.

Ничего страшного, как отметил Собянин, не случилось и на рынке труда. Кроме того, показатель безработицы в столице фиксируется ниже, чем в эпидемию COVID-19.

