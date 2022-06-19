Больше 30 километров выделенных полос появится в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
До конца текущего года в Москве планируется запустить более 30 километров выделенных полос. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"В этом году организуем больше 30 километров выделенных полос. Благодаря "выделенкам" электробусы и автобусы точнее соблюдают расписание, снижается количество ДТП", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.
Уточняется, что в городе действует уже 398 километров полос для общественного транспорта. В прошлом году благодаря им время ожидания пассажиров на остановках сократилось вдвое. Кроме того, на некоторых улицах с "выделенками" на четверть сократилось число аварий.
В этом году новые выделенки появились на семи участках и появятся еще на 32-х, в том числе на Автозаводской улице перед ТТК, на Озерной улице перед Никулинской улицей, на проспекте Лихачева у метро "Технопарк", на Профсоюзной улице от улицы Генерала Тюленева и других.
Ранее сообщалось, что реверсивное движение отменят на Шереметьевской улице. Для автомобилей останется по две полосы в каждую сторону, однако перед пересечением с ТТК появится дополнительный ряд для тех, кто едет в центр. Также будет предусмотрена полоса для общественного транспорта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: