Новая выделенная полоса заработала на западе Москвы

На западе столицы открыли еще одну выделенную полосу для общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

По ней будут ходить автобусы четырех маршрутов. В сутки они перевозят около 13 тысяч пассажиров. В среднем каждый из них, как подсчитали эксперты, за год сэкономит в дороге около 6 часов.

Сейчас в городе действуют 97 выделенных полос. До конца года планируется ввести еще около 30 километров таких участков. Скорость на них возрастает в 2–3 раза, а количество аварий с участием общественного транспорта снизилось на 25%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.