Новая выделенка заработала на Новопеределкинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новая выделенная полоса заработала на Новопеределкинской улице, сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

"Пассажиры 4 маршрутов (больше 13 тысяч пассажиров в сутки) будут проезжать участок быстрее. В год экономия – почти 6 часов", – говорится в сообщении.

Как добавили в департаменте, ввод одной выделенной полосы снижает количество аварий на участке на 15–25%.

Всего в Москве 97 выделенных полос, до конца года планируется ввести еще порядка 30 километров.

Ранее сообщалось, что в Москве заработали новые выделенные полосы для общественного транспорта на пяти участках. Благодаря выделенной полосе автобусы едут без задержек, а пассажиры экономят время.

Ожидается, что новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки более чем для 35 тысяч пассажиров в день.