Схема движения изменится на некоторых улицах ЦАО и ЮВАО в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения изменится на некоторых улицах в ЦАО и ЮВАО Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ограничения будут действовать с 23 апреля по 31 августа на участке улицы Авиамоторной от дома 10, корпуса 1 до дома 8, строения 1. На объекте будут проводить строительные работы.

Движение ограничат и на участке Рижской площади от дома 1 до дома 3 с 21 апреля по 30 августа. На улице сохранят движение по трем полосам, а общественный транспорт продолжит курсировать по выделенной.

Ранее сообщалось, что на улице Пилота Нестерова ограничат движение транспорта из-за строительных работ с 25 апреля по 28 июня. С 25 апреля по 15 мая движение ограничат на улице Пилота Нестерова в районе пересечения с Ленинградским проспектом, дом 46 за счет ликвидации парковочного пространства с сохранением существующего количества полос.

