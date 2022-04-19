Движение на улице Пилота Нестерова ограничат с 25 апреля по 28 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Из-за строительных работ движение транспорта на улице Пилота Нестерова ограничат с 25 апреля по 28 июня, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
Как уточняется, с 25 апреля по 15 мая движение ограничат на улице Пилота Нестерова в районе пересечения с Ленинградским проспектом, дом 46 за счет ликвидации парковочного пространства с сохранением существующего количества полос.
Кроме того, с 11 по 28 июня движение будет ограничено в местном проезде в районе дома 9 по улице Пилота Нестерова с обустройством временных уширений.
Ранее сообщалось, что движение по Госпитальной набережной в Москве ограничат с 23 апреля из-за строительных работ. На участке от владений 1–3, строения 22, по Госпитальной площади до владения 4, строения 1А, по Госпитальной набережной будут круглосуточно перекрыты две полосы. Завершить работы планируется до 22 апреля 2023 года.
Кроме того, на участке Севастопольского проспекта ограничат движение с 20 апреля по 6 июля. Ограничения будут действовать от дома 85 до дома 85, строения 1. Движение сохранится по двум полосам в каждом направлении. При этом будет перенесена остановка общественного транспорта и ликвидирована выделенная полоса.
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