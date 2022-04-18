Движение по Госпитальной набережной в Москве ограничат на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение по Госпитальной набережной в Москве ограничат с 23 апреля из-за строительных работ. Об этом в телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

На участке от владений 1–3, строения 22, по Госпитальной площади до владения 4, строения 1А, по Госпитальной набережной будут круглосуточно перекрыты две полосы.

Завершить работы планируется до 22 апреля 2023 года.

Ранее стало известно, что движение ограничат на участке Севастопольского проспекта из-за строительства инженерных сетей. Речь идет об отрезке дороги от дома 85 до дома 85, строения 1. Для автомобилей при этом будут доступны по две полосы в обе стороны, а остановку общественного транспорта временно перенесут.

Проспект частично перекроют с 20 апреля. Работы продолжатся до 6 июля текущего года.

