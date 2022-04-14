Движение на участке Севастопольского проспекта ограничат до 6 июля

Фото: Москва 24/Роман Васильев

На участке Севастопольского проспекта ограничат движение с 20 апреля по 6 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Ограничение движения вводится в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей на Севастопольском проспекте", – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать от дома 85 до дома 85 строения 1. Движение сохранится по двум полосам в каждом направлении. При этом будет перенесена остановка общественного транспорта и ликвидирована выделенная полоса.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля временно изменится схема движения на участке трассы А107 между Дмитровским и Ярославским шоссе из-за работ по ремонту моста через Канал имени Москвы. На это время будет введен реверсивный режим движения со светофорным регулированием.

