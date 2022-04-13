Участки Лужнецкой и Фрунзенской набережных перекроют 23 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участки Лужнецкой и Фрунзенской набережных в Москве перекроют 23 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"23 апреля с 07:30 до 15:00 перекроют участки Лужнецкой и Фрунзенской набережных", – говорится в сообщении.

Уточняется, что участок Лужнецкой набережной будет перекрыт от Милицейского причала до Фрунзенской набережной, а ее участок – от Лужнецкой до дома 32 по Фрунзенской набережной.

Перекрытия данных участков связаны с проведением спортивных соревнований.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля на нескольких улицах Москвы перекроют движение из-за транспортного обслуживания кладбищ. Ограничения будут действовать до 3 мая.