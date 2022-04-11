Несколько улиц Москвы перекроют из-за транспортного обслуживания кладбищ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 17 апреля на нескольких улицах Москвы перекроют движение из-за транспортного обслуживания кладбищ, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Ограничения будут действовать до 3 мая. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и заранее планировать маршруты.

В частности, перекрытия будут действовать 17 и 24 апреля, 1 и 3 мая. Узнать, каких именно участков коснутся ограничения, можно в телеграм-канале Дептранса.

Ранее движение транспорта в районе Сосновой аллеи на северо-западе столицы ограничили до 25 декабря 2022 года из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей.