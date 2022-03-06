Движение на участке Шелепихинского шоссе перекроют с 18 марта

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Движение транспорта на участке Шелепихинского шоссе будет перекрыто с 18 марта этого года по 18 ноября 2024 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
"Это связано с проведением строительных работ. Ограничения продлятся до 18 ноября 2024 года", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что движение транспорта будет круглосуточно перекрыто на участке от Шмитовского проезда до дома 1 по Шелепихинскому шоссе.
Ранее в связи со строительными работами до 23 апреля ограничили движение транспорта на Авиамоторной улице Москвы. Проезд частично закрыт на участке Авиамоторной улицы от дома 12 до дома 5/16 по шоссе Энтузиастов. Еще один участок с ограничениями – Авиамоторная улица от дома 6, строения 4, до дома 13 по Энергетической улице.
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