Движение транспорта в районе Тверского бульвара ограничат с 16 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в районе Тверского бульвара в столице ограничат с 16 февраля из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

В Дептрансе уточнили, что движение будет ограничено в Богословском переулке в районе дома 23, строения 3 по Тверскому бульвару и в Шведском тупике.

Ограничения продлятся до 24 апреля.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили до 23 апреля на Авиамоторной улице Москвы в связи со строительными работами. Так, проезд частично закрыт на участке Авиамоторной улицы от дома 12 до дома 5/16 по шоссе Энтузиастов. Еще один участок с ограничениями – Авиамоторная улица от дома 6 строение 4 до дома 13 по Энергетической улице.