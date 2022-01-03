Бочкарев рассказал о предстоящем строительстве дорог в Москве

13:34
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству новых дорог в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В ближайшие три года в наших планах – возведение 272,7 километра дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад", – заявил специалист.
Бочкарев выделил особое значение возведения хордовых магистралей. Работы планируется завершить в 2022 – 2023 годах. В совокупности за счет данных проектов между собой будут связаны 73 района Москвы.
Также заммэра столицы сообщил о дальнейшей работе по реконструкции МКАД – в частности, будут перестроены еще четыре развязки (в дополнение к 18, которые уже модернизируют). Развиваться будут дороги в ТиНАО, в новых квартах ЗИЛа и в Мневниковской пойме.
Андрей Бочкарев отметил, что за 11 лет в Москве построено 1 121,3 километра дорог, 274 пешеходных перехода и 331 искусственное сооружение.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в городе планируется возвести пять мостов в 2024 году. Два из них готовятся в рамках проекта строительства Юго-Восточной хорды.
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