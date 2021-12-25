Пять мостов планируют построить в столице до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице планируется возвести пять мостов к 2024 году, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Два моста уже возводятся по проекту строительства Юго-Восточной хорды. Один – через Москву-реку на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, второй – через реку Битцу на участке от МКАД до автодорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Также строится мост через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, еще по двум мостам специалисты проводят проектно-изыскательские работы.

Загрутдинов также рассказал, что планируется возвести автомобильные мосты в створах улиц Новозаводской и Мясищева и пешеходный мост.

"По поручению Сергея Собянина мы должны построить не просто водные переправы, а архитектурные, яркие, выразительные инженерные сооружения. Они будут пропускать автомобильные и пешеходные потоки", – добавил Загрутдинов.

Ранее руководитель департамента строительства сообщил, что в 2022 году в столице построят 83 километра дорог, 19 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.

Основные усилия будут сосредоточены на строительстве хордовых магистралей. Планируется полностью завершить строительство СВХ, открыть на ней эстакаду основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, а также постепенно вводить участки ЮВХ и Южной рокады.

