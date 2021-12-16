Монтаж конструкций эстакады СВХ завершен на 90% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) на участке от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе почти полностью завершен. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В столице продолжается активное строительство Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, на участке от станции Лихоборы Московского центрального кольца до Алтуфьевского шоссе более чем на 90% завершен монтаж металлоконструкций эстакады главной дороги", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Бочкарев уточнил, что это будет одна из самых длинных эстакад СВХ: ее протяженность составит 2,4 километра. Движение транспорта будет осуществляться по трем полосам в каждую сторону.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в свою очередь, добавил, что ранее в рамках строительства эстакады были выполнены работы по бетонированию преднапряженных бетонных строений от первой по девятую опоры, а также надвижка пролетных строений на других наиболее сложных участках.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Северо-Восточную хорду планируется окончательно запустить ко Дню города в 2022 году. По словам мэра, строителям осталось "пройти" еще пять километров дороги, соединив разрозненные участки хорды. В настоящее время готовность СВХ составляет 82%.

