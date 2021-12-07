В Стройкомплексе прогнозируют улучшение транспортной ситуации в Москве после открытия СВХ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Северо-Восточная хорда позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в Москве. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.

Уточняется, что бессветофорная магистраль будет напрямую связывать север, восток и юго-восток города. Сейчас СВХ готова на 82%.

"Построено восемь из 11 участков магистрали длиной 98,6 километра, включая 63 эстакады (33,5 километра), тоннель (480 метров), три моста (204 метра), пять путепроводов (915 метров) и 15 пешеходных переходов", – говорится в сообщении.

В данный момент строительные работы идут на участках от улицы Лухмановской до Зенинского шоссе и от Дмитровского до Ярославского шоссе.

"Участок длиной 26 километров от Дмитровского до Ярославского обеспечит дополнительную поперечную связь между вылетными магистралями Северного и Северо-Восточного административных округов столицы. Также с его помощью будут перераспределены транспортные потоки в обход центральной части города", – сообщили в Стройкомплексе.

Также новая магистраль соединит Дмитровское, Открытое, Щелковское, Ярославское, Измайловское и Алтуфьевское шоссе, МКАД и шоссе Энтузиастов. Она будет проходить через 26 столичных районов и 10 промзон, у которых появятся новые возможности для развития.

"СВХ обеспечит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, платформам МЦД-1 и перспективного МЦД-3", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Северо-Восточную хорду, которая соединит крупные дороги столицы, планируют окончательно запустить к следующему Дню города.