В Стройкомплексе прогнозируют улучшение транспортной ситуации в Москве после открытия СВХ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Северо-Восточная хорда позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в Москве. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.
Уточняется, что бессветофорная магистраль будет напрямую связывать север, восток и юго-восток города. Сейчас СВХ готова на 82%.
"Построено восемь из 11 участков магистрали длиной 98,6 километра, включая 63 эстакады (33,5 километра), тоннель (480 метров), три моста (204 метра), пять путепроводов (915 метров) и 15 пешеходных переходов", – говорится в сообщении.
В данный момент строительные работы идут на участках от улицы Лухмановской до Зенинского шоссе и от Дмитровского до Ярославского шоссе.
"Участок длиной 26 километров от Дмитровского до Ярославского обеспечит дополнительную поперечную связь между вылетными магистралями Северного и Северо-Восточного административных округов столицы. Также с его помощью будут перераспределены транспортные потоки в обход центральной части города", – сообщили в Стройкомплексе.
Также новая магистраль соединит Дмитровское, Открытое, Щелковское, Ярославское, Измайловское и Алтуфьевское шоссе, МКАД и шоссе Энтузиастов. Она будет проходить через 26 столичных районов и 10 промзон, у которых появятся новые возможности для развития.
"СВХ обеспечит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, платформам МЦД-1 и перспективного МЦД-3", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Северо-Восточную хорду, которая соединит крупные дороги столицы, планируют окончательно запустить к следующему Дню города.
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