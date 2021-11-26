11:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин рассказал о крупных транспортных проектах, которые ждут Москву в ближайшие годы.
"Если посмотреть на платформы, которые реконструируем на железной дороге, то они по своему виду и комфортности вполне сопоставимы с любым европейским вокзалом или нашим провинциальным, региональным вокзалом. Эскалаторы, лифты, кассы, туалеты, кафе, переходы на другие виды общественного транспорта. Мы десятки таких станций построили и продолжаем обустраивать, строить их", – заявил мэр в интервью РИА Новости.
Собянин особенно выделил Аминьевский транспортный узел – пересечение Киевского направления железной дороги и БКЛ. По его словам, это мощнейший вокзал.
В Зеленограде скоро появится первая станция будущего МЦД-3. Мэр подчеркнул, что в городе обустраивается десяток таких станций.
"Славянский бульвар" построен. Это же вокзал, по сути дела. Если сопоставлять с другими вокзалами, то московские обычные железнодорожные станции порой смотрятся значительно лучше", – добавил Собянин.
Также в столице продолжается строительство метрополитена, ввод новых Московских центральных диаметров (МЦД), строятся тоннели, мосты, новые магистральные линии, новые платформы.
"Чтобы своими глазами это увидеть, можно съездить на Каланчевку на "Комсомольской". Или посмотреть железнодорожные путепроводы в районе "Сити", – добавил мэр.
Он поблагодарил президента РФ за то, что он держит под контролем этот проект, а также правительство, Минтранс и РЖД.
Мэр подчеркнул, что железные дороги – это уже не просто поезда дальнего следования и электрички, к которым было двоякое отношение. Он добавил, что сейчас железные дороги превращаются в первоклассную систему наземного метро, которой можно гордиться.
Ранее стало известно, что девять новых мостов планируется построить в столице до конца 2024 года. В частности, четыре моста возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе.
Также мост проложат через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ" и через Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.
Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню на Волоколамском шоссе
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