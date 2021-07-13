Собянин утвердил проект благоустройства территории у Рижского вокзала

13:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проект благоустройства территории у Рижского вокзала утвердил Сергей Собянин, передает пресс-служба мэра и правительства столицы. Площадь благоустраиваемой территории составит 70,32 гектара.
Согласно плану, на базе Рижского вокзала и станции Рижская МДЦ-2 будет возведен ТПУ, который объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, а также МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.
"Ключевым элементом проекта планировки является строительство новой железнодорожной платформы на станции "Рижская" с конкорсом, который обеспечит пересадку пассажиров на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро", – отметили в сообщении.
В рамках работ специалисты обустроят пешеходные дорожки от проспекта Мира до Водопроводного переулка, вдоль проспекта Мира от выхода из подземного пешеходного перехода до съезда с Большого Крестовского путепровода, от станции метро "Рижская" Калужско-Рижской линии до Водопроводного переулка и вдоль съезда с ТТК на проспект Мира.
Кроме того, будет проведена реконструкция 2-й Мытищинской улицы, а также построен участок улично-дорожной сети в районе съезда с Большого Крестовского путепровода на Водопроводный переулок.
"У входа на вокзал будут организованы велосипедные парковки и стоянки такси. До остановок наземного городского транспорта пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега. В рамках озеленения территории планируется высадить дополнительные деревья и кустарники, обустроить газоны и цветники. Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, включая строительство сетей дождевой канализации и наружного освещения", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что второй этап благоустройства возле вокзала Восточный стартовал в Москве. В рамках первого этапа специалисты привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу. Они заменили асфальт тротуаров, а на месте народных троп сделали удобные дорожки. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, там установили новые фонари с энергосберегающими лампами.
В ходе второго этапа основное внимание уделят устройству удобных подъездных путей к вокзалу. Там построят новую подъездную дорогу от Амурской улицы к вокзалу шириной семь метров. Это позволит запустить там маршруты общественного транспорта.
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