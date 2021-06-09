Пять путепроводов и мост через Яузу реконструируют к 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На железнодорожном участке от Курского вокзала до станции Нижегородская до 2024 года планируют реконструировать пять путепроводов и мост через реку Яузу для развития МЦД-2 и запуска МЦД-4. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Отмечается, что особенностью данного участка протяженностью 5,8 километра является то, что Курское и Горьковское направления железной дороги проходят рядом, а затем пересекаются и расходятся в разные стороны.

Это позволит создать на станции Серп и Молот новый пересадочный хаб, который уже начали строить. Он будет объединен со станциями метро "Площадь Ильича" и "Римская".

Для увеличения пропускной способности и обеспечения движения поездов МЦД-4 с минимальными интервалами на участке Москва-Пассажирская-Курская – Нижегородская планируется построить четвертый и реконструировать третий главный путь Горьковского направления, на участке Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Товарная-Курская – построить третий и четвертый главные пути Курского направления.

В связи с увеличением количества путей на обоих направлениях понадобилась реконструкция пяти путепроводов (через улицы Нижнюю Сыромятническую, Волочаевскую и Рогожский поселок, шоссе Энтузиастов и пути Курского направления) и моста через Яузу.

Начальник МЖД Михаил Глазков рассказал, что в ходе реконструкции на четырех путепроводах количество путей будет увеличено до восьми.

"Путепровод в месте пересечения Курского и Горьковского направлений будет полностью переустроен под движение поездов МЦД-4", – приводятся в сообщении слова Глазкова.

Он отметил, что на данном этапе ограничения движения поездов не планируется вводить.

Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.

Реконструкция участка Москва – Каланчевская – Курский вокзал проводится в целях дальнейшего развития МЦД-2 Нахабино – Подольск и запуска МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Планируется, что на месте обычной остановки Каланчевская сделают транспортный хаб.

Реконструкцию участка Каланчевская – Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны закончить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.

