Собянин отметил темпы развития железнодорожной инфраструктуры в Москве

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Реконструкция участка Каланчевская – Курская Московской железной дороги (МЖД), необходимая для запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), выполнена на 45%. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

"Реконструкция проводится в сложнейших условиях непрекращающегося движения железнодорожных составов по действующей инфраструктуре. Очень сложный проект. Тем не менее на сегодняшний день 45% от объема реализовано, и железнодорожники активно работают над ним, насколько это возможно", – рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что к 2023 году проект может быть завершен.

Мэр Москвы допустил, что на маршруте МЦД-2 с конца мая до мая 2022 года частично будут вводиться ограничения по движению. Собянин подчеркнул, что впоследствии на Московские центральные диаметры выведут новые качественные поезда, а транспортная доступность столицы улучшится за счет востребованного МЦД-4.

Сложность МЦД-4 мэр Москвы объяснил тем, что при строительстве этого маршрута требуется строительство новых железнодорожных путей и реконструкция существующих автомобильных путепроводов прямо в центре города. В частности, речь идет о необходимости решить проблему Курско-Каланчевского коридора.

Сергей Собянин также отметил высокую эффективность проекта МЦД, который реализовывается при участии РЖД, властей Московской области и министерства транспорта РФ.

"Несмотря на санитарные ограничения, пандемию, буквально вчера мы получили новый рекорд по количеству пассажиров, которые за сутки проехали на МЦД-1 и МЦД-2. Это 575 тысяч пассажиров в сутки", – объявил мэр.

Градоначальник также добавил, что поддержанные и утвержденные президентом планы по развитию транспортной отрасли будут реализованы.

Ранее сообщалось, что возобновились работы по благоустройству территории около станции МЦД-2 Щукинская после зимнего перерыва. Специалисты приступили к ремонту лестницы и укладке плитки у дома 17 по улице Маршала Василевского.

Также ведутся работы по прокладке кабельной канализации. На прилегающей к станции территории планируется убрать воздушные кабельные линии под землю. Для этого проложат 700 метров кабельной канализации. В ходе благоустройства в порядок приведут тротуары, разобьют газон и обустроят плоскостную парковку и стоянку для такси.

