Новый переход через ж/д пути появится на Большой Очаковской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций Очаково и Аминьевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

Работы по реконструкции и строительству станций планируется завершить в 2021–2022 годах. Станция Аминьевская обеспечит комфортную пересадку на одноименную станцию БКЛ. Таким образом, на Киевском направлении появится еще два современных городских вокзала с пешеходными переходами-конкорсами через железнодорожные пути с выходами на платформы и к кассовым залам.

Одновременно проведут благоустройство прилегающей к станциям территории.

Для комфортного прохода пассажиров к остановкам наземного транспорта построят навесы. На привокзальных площадях установят современные остановочные павильоны, оборудуют заездные карманы, здания конечных станций и отстойно-разворотные площадки наземного транспорта.

Там также организуют стоянки такси и площадки для парковки и проката велосипедов. В районе дома 10, корпуса 1, по улице Большой Очаковской построят пешеходный переход через пути.

Запланирована реконструкция улицы Вокзальной, Очаковского шоссе, проезда Стройкомбината, а также строительство новых участков дорог, в том числе от пересечения улицы Наташи Ковшовой и 1-го Очаковского переулка до улицы Большой Очаковской, от проезда Стройкомбината до Аминьевского шоссе, от проезда Стройкомбината до улицы Вокзальной, от Очаковского шоссе до улицы Вокзальной, от Аминьевского шоссе до проспекта Генерала Дорохова.

Во время их реконструкции строители создадут удобные тротуары и велодорожки, ведущие к станциям железной дороги. Большая пешеходная зона появится и вдоль улицы Наташи Ковшовой в жилой зоне Очаково. Рядом со станцией Аминьевская возведут многофункциональный комплекс с подземным паркингом.

Запланированные работы являются частью проекта запуска линии МЦД-4 "Киевско-Горьковский" наземного метро.

4 декабря Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

По словам Собянина, МЦД и ЦКАД – это главные столичные проекты на 2021 год. Мэр подчеркнул, что новые станции и направления позволят существенно разгрузить автомобильные магистрали.