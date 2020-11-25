Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:38

10 пешеходных переходов через пути МЦД-1 и МЦД-2 планируют построить в 2021–2023 годах

город строительство МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве в 2021–2023 годах планируют построить 11 пешеходных переходов через железнодорожные пути. При этом 10 из них будут находиться над путями первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров, приводит Агентство "Москва" заявление руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"В Москве реализуется масштабная программа развития железнодорожного транспорта, поэтому для нас очень востребовано строительство пешеходных переходов", – сообщил он.

Загрутдинов уточнил, что один из переходов появится в ТиНАО в районе Щербинки.

Ранее в Москве открыли новую станцию Ховрино будущего МЦД-3. Она находится в пяти минутах ходьбы от станции метро "Ховрино" и автовокзала "Северные ворота".

"Это наш город": в Москве открыли первую станцию будущего МЦД-3

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать