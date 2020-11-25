10 пешеходных переходов через пути МЦД-1 и МЦД-2 планируют построить в 2021–2023 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве в 2021–2023 годах планируют построить 11 пешеходных переходов через железнодорожные пути. При этом 10 из них будут находиться над путями первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров, приводит Агентство "Москва" заявление руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"В Москве реализуется масштабная программа развития железнодорожного транспорта, поэтому для нас очень востребовано строительство пешеходных переходов", – сообщил он.

Загрутдинов уточнил, что один из переходов появится в ТиНАО в районе Щербинки.

Ранее в Москве открыли новую станцию Ховрино будущего МЦД-3. Она находится в пяти минутах ходьбы от станции метро "Ховрино" и автовокзала "Северные ворота".

