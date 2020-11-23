Собянин открыл новую станцию Ховрино будущего МЦД-3

10:43
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сергей Собянин совместно с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыли станцию Ховрино на Октябрьской железной дороге. В будущем она станет частью МЦД-3.
Мэр Москвы отметил, что сегодня в Ховрине функционирует большой транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в состав которого входит метро, международный автобусный вокзал, а также новый вокзал железной дороги на будущем МЦД-3.
"Сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунина, Ховрина. И это первый станционный объект на будущем МЦД-3, которым мы с Олегом Валентиновичем активно занимаемся: проектированием и его строительством", – рассказал градоначальник.
По его словам, новая станция также будет интегрирована в высокоскоростную железную дорогу в сторону Санкт-Петербурга, которую возведут в будущем.
"Это будущий ход высокоскоростной железной дороги на Санкт-Петербург, платной дороги на Санкт-Петербург и Северо-Восточной хорды", – сказал Собянин, добавив, что ТПУ объединил различные виды транспорта.
Кроме того, мэр города поблагодарил главу РЖД за работу над железнодорожными проектами в период пандемии.
Ранее сообщалось, что МЦД-3 в будущем свяжет Зеленоград с городом Раменское. В настоящее время в рамках реализации данного проекта строится путепроводная развязка возле станции Николаевка и тоннель на Казанском направлении МЖД.
Собянин и Белозеров, в свою очередь, договорились для оптимизации сроков и стоимости работ интегрировать проекты строительства железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский".
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