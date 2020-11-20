МЦД признаны лучшим региональным инфраструктурным проектом в 2020 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские центральные диаметры (МЦД) были признаны лучшим инфраструктурным проектом регионального уровня в рамках национальной премии "Формула движения" на "Транспортной неделе – 2020". Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного Дептранса.
Кроме того, в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" победу одержал единый диспетчерский центр, который ускорил обмен информацией между службами Московского метрополитена и улучшил качество их работы.
"Целых два наших проекта стали победителями премии "Формула движения" на "Транспортной неделе 2020". Это главное событие транспортной отрасли в России, и мы благодарны коллегам за высокую оценку", – говорится в сообщении.
Две первые линии МЦД открыли 21 ноября прошлого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
Третий маршрут МЦД планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года.
До конца года в столице откроют еще четыре станции МЦД
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