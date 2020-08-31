Восемь надземных пешеходных переходов через МЦД-1 планируется построить до 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Через МЦД-1 к 2023 году планируется построить восемь надземных пешеходных переходов, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

В ведомстве отметили, что данную задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пешеходные переходы обеспечат удобный и безопасный переход через железнодорожные пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта", – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Как сообщает Агентство "Москва", четыре перехода построят по проекту Северного дублера Кутузовского проспекта. Из них один уже построен от улицы Василисы Кожиной, владения 13. Благодаря ему откроется выход на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы.

Второй организуют от улицы Василисы Кожиной в районе дома 22. Он обеспечит выход на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы ближе к развязке на пересечении с улицей Минской.

Третий переход сделает доступным выход на улицу Красных Зорь. Его построят от улицы Ивана Франко в районе дома 16. Также пешеходный переход появится в районе улицы Полоцкой и улицы Гвардейской.

Еще четыре надземных пешеходных перехода построят через железнодорожные пути МЦД-1 Савеловского направления. Так, они появятся в районе улицы Яблочкова, домов 35Г–37Г. В районе Дмитровского шоссе возле шоссе возле домов 5–7, корпуса 2. А также на улице Бутырский Вал, доме 48, и на Дмитровском шоссе, доме 29.

Ранее стало известно, что реконструкцию конечной станции МЦД-2 "Курско-Рижский" Подольск планируется завершить в октябре 2020 года. Это третья станция на МЦД-2, реконструкция которой завершается в текущем году.