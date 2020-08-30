Станцию метро "Лианозово" планируют открыть в 2022 году

10:55
Фото: sobyanin.ru
Открытие станции "Лианозово" в Москве запланировано на 2022 год. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Открытие станции запланировано на 2022 год. С запуском метро уютный зеленый район Лианозово станет еще привлекательнее для людей", – рассказал мэр города.
Собянин добавил, что в период пандемии строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Селигерской" до станции "Физтех" проходило ежедневно. Рядом со станцией "Лианозово" находятся жилые кварталы Лианозова и Дмитровского района.
В Лианозове располагаются старинная усадьба "Алтуфьево" и парк культуры и отдыха. Для комфортного времяпровождения для москвичей в районе также оборудованы игровые зоны, качели и оригинальные арки в стиле модерн.
"Лианозово – хороший пример комплексного благоустройства. Мы продолжим создавать среду для удобной и комфортной жизни в каждом районе Москвы", – заключил мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что открытие станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортную доступность четырех районов столицы.
По его словам, горожане экономять до 20 минут в поездках по городу. Станция "Лианозово" сможет принимать в среднем около 100 тысяч пассажиров в сутки. В дальнейшем там будет сформирован транспортно-пересадочный узел, который объединит наземный транспорт и МЦД-1.
Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Лианозово"
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