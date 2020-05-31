Москвичам рассказали о благоустройстве Дмитровского района и Лианозова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Лианозова и Дмитровского района ожидает продление Люблинско-Дмитровской ветки метрополитена. Новый участок линии станет доступен в 2022 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, социальная, спортивная и транспортная инфраструктура двух столичных районов продолжает активно развиваться. При этом горожане могут воспользоваться не только автобусами, но и наземным метро – в конце 2019 года станции Лианозово и Марк Савеловского направления Московской железной дороги вошли в состав МЦД-1.

Районная транспортная инфраструктура становится удобнее и для водителей. За несколько лет в Дмитровском и Лианозове реконструировали десятки дорог. В результате была закончена реконструкция Череповецкой улицы от Лианозовского проезда до пересечения с Угличской улицей. Улучшить транспортную ситуацию удалось благодаря реконструкции Лианозовского проезда

В Лианозове находится один из важнейших памятников столичной архитектуры XVIII–XIX XIX. Речь идет об усадьбе Алтуфьево. Комплекс зданий включает господский дом, сохранивший оформление 1851 года, а также храм Воздвижения Креста Господня 1763 года. В ближайшие годы усадьбу ожидает реставрация.

В 2018 году на Череповецком бульваре появился памятник, который посвящен жертвам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Популярным местом Дмитровского района является парк "Ангарские пруды". На центральной детской площадке для детей сделаны игровые комплексы, качели и разнообразные качалки-балансиры. Кроме того, там уложено яркое травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.

Ко всему прочему, в 2018 году для жителей Дмитровского района стал доступен парк "Вагоноремонт". Площадь благоустройства данной территории составила более девяти гектаров.

Развивается и социальная инфраструктура районов. В Дмитровском районе возведут спортивный объект и досуговый центр. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до шести тысяч квадратных метров разместится по адресу: улица Ангарская, владение 49.

В 2019 году был обновлен стадион, который находится на территории спортивной школы № 70 "Молния". На этот год планируется строительство нового корпуса школы № 771 на улице Софьи Ковалевской (дом 8а).

В 2020 году 55-летний юбилей отмечает детская школа искусств имени В.С. Калинникова. Учреждение находится в Лианозове на Абрамцевской улице. Обновленное восьмиэтажное здание открылось шесть лет назад.

Ранее сообщалось, что строительство жилого дома по программе реновации началось в Бабушкинском районе. Придомовую территорию благоустроят и озеленят.