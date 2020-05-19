Строительство дома по программе реновации началось в Северном Медведкове

11:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На северо-востоке столицы началось строительство жилого дома по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства.
Дом на 279 квартир возводят в районе Северное Медведково – в проезде Шокальского, владении 28А. Сейчас идут работы подготовительного периода, устройство временных дорог на участке и бытового городка.
"Работы ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению COVID-19. Все специалисты в полном объеме обеспечены индивидуальными средствами защиты", – сообщил глава строительного ведомства Рафик Загрутдинов.
Дом планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Здание будет состоять из двух секций переменной этажности с подземной парковкой. Облицуют его керамогранитными плитами с корзинами для кондиционеров.
В доме будет 64 однокомнатные квартиры, 63 – двухкомнатные, 137 – трехкомнатных и 15 – четырехкомнатных. Общая площадь квартир составит 18 тысяч 246 квадратных метров.
Три квартиры оборудуют для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
В каждой секции установят по три грузопассажирских лифта: два грузоподъемностью 630 килограммов и один – 1000 килограммов. Проектные решения предусматривают создание безбарьерной среды с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением маломобильных людей.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Появится детская и спортивная площадки, деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что строительство трех социальных объектов запланировано в столичном районе Люблино по программе реновации.
Для москвичей станут доступны детский сад и школа, рассчитанные на 200 и 450 мест соответственно, многофункциональный спортивный комплекс, площадь которого составит 12 тысяч квадратных метров. Всего в районе Люблино для волнового переселения подобрано 11 стартовых площадок.
В Москве возобновляют строительство домов
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