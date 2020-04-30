Три социальных объекта построят в Люблине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строительство трех социальных объектов запланировано в столичном районе Люблино по программе реновации. Об этом заявили представители департамента градостроительной политики города со ссылкой на руководителя Сергея Левкина, передает Агентство "Москва".

"Для кварталов 23, 29 района Люблино разработан проект планировки территории, согласно которому создается комфортная и благоустроенная среда, а жители – участники программы реновации обеспечиваются необходимым количеством социальных объектов", – уточнил Левкин.

Планируется, что для москвичей станут доступны детский сад и школа, рассчитанные на 200 и 450 мест соответственно. Кроме того, там возведут многофункциональный спортивный комплекс, чья площадь составит 12 тысяч квадратных метров.



Проект планировки территории утвердили власти столицы 20 февраля этого года. При обустройстве территории появятся детские и спортивные площадки, модернизируют существующую улично-дорожную сеть.

Всего в районе Люблино для волнового переселения подобрано 11 стартовых площадок.

Ранее стало известно, что около 1 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации планируют ввести в Москве.

Кроме того, дом по программе реновации введут в Косино-Ухтомском до конца года.