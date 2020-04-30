Три социальных объекта построят в Люблине по программе реновации

10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Строительство трех социальных объектов запланировано в столичном районе Люблино по программе реновации. Об этом заявили представители департамента градостроительной политики города со ссылкой на руководителя Сергея Левкина, передает Агентство "Москва".
"Для кварталов 23, 29 района Люблино разработан проект планировки территории, согласно которому создается комфортная и благоустроенная среда, а жители – участники программы реновации обеспечиваются необходимым количеством социальных объектов", – уточнил Левкин.
Планируется, что для москвичей станут доступны детский сад и школа, рассчитанные на 200 и 450 мест соответственно. Кроме того, там возведут многофункциональный спортивный комплекс, чья площадь составит 12 тысяч квадратных метров.
Проект планировки территории утвердили власти столицы 20 февраля этого года. При обустройстве территории появятся детские и спортивные площадки, модернизируют существующую улично-дорожную сеть.
Всего в районе Люблино для волнового переселения подобрано 11 стартовых площадок.
Ранее стало известно, что около 1 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации планируют ввести в Москве.
Кроме того, дом по программе реновации введут в Косино-Ухтомском до конца года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: