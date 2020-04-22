Около 1 млн кв м жилья по программе реновации планируют ввести в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Порядка 1 миллиона квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.

"Жилые дома по программе реновации строятся за средства городского бюджета, деньги на эти цели предусмотрены. После снятия ограничительных мер планируем ввести в эксплуатацию и передать под заселение порядка 1 миллиона квадратных метров жилья в 2020 году", – заявил руководитель столичного департамента Сергей Левкин.

Он отметил, что под заселение отдадут 72 современных дома. По его словам, в прошлом году в рамках реновации было введено 52 новостройки на 700 тысяч квадратных метров.

Левкин добавил, что на сегодняшний день из 130 домов, где начато расселение, 37 домов уже отселено полностью. Он подчеркнул, что в рамках программы будет и дальше продолжен подбор новых стартовых площадок.

Ранее сообщалось, что в Москве в настоящее время идет работа по проектировке 77 жилых домов в рамках программы реновации. Общая площадь жилья составит 1,5 миллиона квадратных метров.

Дома проектируются с учетом возможностей маломобильных граждан. В частности, предусматриваются широкие коридоры и дверные проемы, а также планируется установка специальной сантехники. Согласно проектам, выключатели, розетки, дверные ручки и звонки располагают на удобном уровне.