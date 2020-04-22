Около 1 млн кв м жилья по программе реновации планируют ввести в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Порядка 1 миллиона квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году в рамках программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.
"Жилые дома по программе реновации строятся за средства городского бюджета, деньги на эти цели предусмотрены. После снятия ограничительных мер планируем ввести в эксплуатацию и передать под заселение порядка 1 миллиона квадратных метров жилья в 2020 году", – заявил руководитель столичного департамента Сергей Левкин.
Он отметил, что под заселение отдадут 72 современных дома. По его словам, в прошлом году в рамках реновации было введено 52 новостройки на 700 тысяч квадратных метров.
Левкин добавил, что на сегодняшний день из 130 домов, где начато расселение, 37 домов уже отселено полностью. Он подчеркнул, что в рамках программы будет и дальше продолжен подбор новых стартовых площадок.
Ранее сообщалось, что в Москве в настоящее время идет работа по проектировке 77 жилых домов в рамках программы реновации. Общая площадь жилья составит 1,5 миллиона квадратных метров.
Дома проектируются с учетом возможностей маломобильных граждан. В частности, предусматриваются широкие коридоры и дверные проемы, а также планируется установка специальной сантехники. Согласно проектам, выключатели, розетки, дверные ручки и звонки располагают на удобном уровне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: