В Москве стартуют электронные обсуждения по проектам реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Общественные обсуждения по проектам реновации в электронном формате стартуют в Москве. Проекты планировки территорий разработаны для районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково, Коптево, Северное Тушино, Черемушки и Пресненский, передает портал мэра и правительства столицы.
В рамках проектов предусмотрено строительство современных жилых домов, школ, детских садов, спортивных и культурно-досуговых центров и поликлиник. Помимо этого будет улучшена дорожно-транспортная сеть и благоустроены придомовые территории.
"Проекты по программе реновации предусматривают комплексное обновление городских территорий с учетом локальных социально-демографических, транспортных и других показателей. Планируется создание различных инфраструктурных объектов для жителей разных возрастов", – сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Известно, что помимо проектов планировок москвичи смогут обсудить правила землепользования и застройки в районах Головинский, Ивановское, Савеловский, Щербинка, Московский и Дорогомилово.
Отмечается, что оставить свой отзыв и сделать предложения по обозначенным проектам жители столицы смогут с 13 апреля. Продлятся обсуждения до 26 апреля на сайте "Активный гражданин".
Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом не сдвинет срок реализации программы реновации в столице. Отмечалось, что несмотря на пандемию производственные процессы продолжаются.
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