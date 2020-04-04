В Москве стартуют электронные обсуждения по проектам реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общественные обсуждения по проектам реновации в электронном формате стартуют в Москве. Проекты планировки территорий разработаны для районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково, Коптево, Северное Тушино, Черемушки и Пресненский, передает портал мэра и правительства столицы.

В рамках проектов предусмотрено строительство современных жилых домов, школ, детских садов, спортивных и культурно-досуговых центров и поликлиник. Помимо этого будет улучшена дорожно-транспортная сеть и благоустроены придомовые территории.

"Проекты по программе реновации предусматривают комплексное обновление городских территорий с учетом локальных социально-демографических, транспортных и других показателей. Планируется создание различных инфраструктурных объектов для жителей разных возрастов", – сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Известно, что помимо проектов планировок москвичи смогут обсудить правила землепользования и застройки в районах Головинский, Ивановское, Савеловский, Щербинка, Московский и Дорогомилово.

Отмечается, что оставить свой отзыв и сделать предложения по обозначенным проектам жители столицы смогут с 13 апреля. Продлятся обсуждения до 26 апреля на сайте "Активный гражданин".

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом не сдвинет срок реализации программы реновации в столице. Отмечалось, что несмотря на пандемию производственные процессы продолжаются.